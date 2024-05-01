Шестилетний мальчик спас впавшую в кому мать

В Москве дошкольник сумел вызвать скорую помощь матери, которая впала в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Маленький мальчик не растерялся, когда увидел, что его матери стало плохо. Ребенок смог вызвать скорую помощь, назвать врачам свой адрес и отпереть дверь.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили в квартире 42-летнюю женщину, она находилась в состоянии комы, пациентку госпитализировали. Помимо шестилетнего мальчика, в квартире также находился еще один ребенок четырех лет. Для детей вызвали дополнительную бригаду медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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До этого сообщалось, что во Франции полиция вмешалась в бытовую ссору и спасла избитую женщину благодаря звонку ее сына. В полицию города Бонди, департамент Сена-Сен-Дени, позвонил 11-летний мальчик. Он поднял тревогу и рассказал, что его отец, страдающий алкоголизмом, избивает мать, таскает ее за волосы и угрожает ей ножом. Вскоре полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.