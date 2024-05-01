У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3.6 произошло у побережья южных Курил, заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова. Об этом пишет РИА Новости.

«Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано 1 мая в 08:10 (00:10 мск)», — сказала она.

Семёнова уточнила, что эпицентр находился в Тихом океане в 17 км южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан.

Отмечается, что колебания силой 2-3 балла могли почувствовать жители Малокурильского.

Пострадавших и разрушений нет.