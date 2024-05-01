Еще один российский регион подвергся атаке беспилотника

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион подвергся атаке беспилотного летального аппарата (БПЛА). Об том он написал в своем Telegram-канале.

Малков не уточнил, какого типа беспилотник атаковал регион.

«По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», — отметил он.

Два беспилотника сбили в Воронежской области

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили два беспилотника. До этого он заявлял, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Гусев призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.