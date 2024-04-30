"Полицейскими в сети «Интернет» было выявлено видео, на котором группа граждан, находясь на Малой Бронной улице, грубо нарушая правила дорожного движения совершили остановку транспортных средств на проезжей части и устроили танцы около автомобилей. Сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции 5 человек. Автомобили правонарушителей задержаны. Один автомобиль помещен на специализированную стоянку, два других сданы арендодателю. В отношении правонарушителей за различные нарушения правил дорожного движения составлены протоколы об административных правонарушениях с наложением административных штрафов на общую сумму более 90 тысяч рублей. Кроме того, правонарушители подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток каждый. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.