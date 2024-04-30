Стала известна причина масштабного пожара в Улан-Удэ

Масштабный пожар в Бурятии произошел из-за обрыва провода. О предварительных причинах возгорания рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, во вторник к 20:12 пожар удалось «в основном сбить» в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ. Глава региона уточнил, что специалисты проводят дотушивание на данном участке.

«На настоящий момент сгорело на Восточном (...) 21 строение, дачные дома и надворные постройки», — написал Цыденов.

Он также отметил, что в результате пожара никто не пострадал.

Пожар в Улан-Удэ затронул 20 домов и хозяйственных построек

Глава Бурятии сообщил, что в тушении огня задействованы силы МЧС в полном объеме. Вместе с тем, добавил Цыденов, с пламенем борются и жители соседних садовых товариществ.

Вечером 30 апреля произошло возгорание в микрорайоне Бурвод Улан-Удэ. В связи с этим была организована эвакуация населения.

Как уточнили в МЧС России, огонь охватил Заиграевский район Бурятии. По данным ведомства, пожар распространился на 20 жилых домов и хозпостроек.