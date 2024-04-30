На конном заводе Ставрополья при проверке выявили истощенных животных и дефицит кормов
Истощенные животные и дефицит кормов выявлены на конном заводе в Александровском округе Ставрополья сотрудниками управления ветеринарии во время проверки. Выезд проведен после сообщений в социальных сетях о гибели лошадей, отмечается в Telegram-канале управления.
"В день выезда трупы лошадей на территории предприятия не обнаружены. На предприятии имеется дефицит кормов, животные истощены. В данный момент Министерством сельского хозяйства Ставропольского края подготавливается соответствующее обращение в надзорные органы", - говорится в сообщении.
Десятки лошадей погибли от голода на конном заводе
Ранее в социальных сетях появилась информация о сложной ситуации на конном заводе в Александровском округе. Пользователи сообщали о гибели лошадей от истощения на предприятии.
"Плановые вакцинации животных проведены в марте текущего года. Ранее информация о падеже животных в госветслужбу не поступала", - добавили в управлении ветеринарии.
В Telegram-канале прокуратуры Ставрополья отмечается, что по факту информации о жестоком обращении с животными проверку начали сотрудники правоохранительных органов.
"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход, результаты и окончательная правовая оценка случившегося находятся на личном контроле прокурора края Юрия Немкина", - пояснили в прокуратуре края.