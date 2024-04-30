$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

120 тысяч жителей Курской области остались без света

Ранее о проблеме "Курским известиям" сообщали читатели из Курчатова, Льгова, Суджи и Рыльска. Теперь появился и официальный комментарий. По информации от чиновников, это произошло из-за аварии на подстанции «Южная».

Десятки тысяч жителей Курской области остались без света
© kursk-izvestia.ru

Без электричества сейчас около 120 тысяч человек в нескольких районах Курской области.

По словам губернатора, специалисты приступили к устранению неисправности. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения – к 21.00.

Причины аварии не сообщаются.

Происшествия
Горячая новость
35