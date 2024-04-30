В Улан-Удэ загорелись жилые дома

В Улан-Удэ и пригороде бушуют сразу пять пожаров, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Губернатор пояснил, что на местах возгораний работают пожарные. Он добавил, что ситуация осложняется из-за ураганного ветра.

«Пять пожаров в городе и пригороде. Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе. МЧС, ГО ЧС все подняты», — уточнил Цыденов.

Губернатор призвал жителей воздержаться от шашлыков в майские праздники. Он пояснил, что возникновение новых пожаров «неизбежно».

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков, в свою очередь, рассказал, что экстренные службы осуществляют эвакуацию жителей из микрорайона Бурвод. Он пояснил, что жилые дома загорелись из-за штормового ветра.