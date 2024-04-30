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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Индонезии в Молуккском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

У берегов Индонезии произошло землетрясение после извержения вулкана
© globallookpress.com

Эпицентр находился в 181 км к северо-западу от города Тернате с населением около 101 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 53 км.

В Индонезии в момент извержения вулкана Руанг столб дыма поднялся на 19 км

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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