У берегов Индонезии произошло землетрясение после извержения вулкана

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Индонезии в Молуккском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 181 км к северо-западу от города Тернате с населением около 101 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 53 км.

В Индонезии в момент извержения вулкана Руанг столб дыма поднялся на 19 км

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.