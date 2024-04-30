Женщина погибла в Курской области в результате обстрела

Женщина погибла при обстреле села Козино Рыльского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в соцсетях.

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Другую местную жительницу госпитализировали в больницу.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. В селе проводится подомовой обход для выяснения последствий атаки», — написал губернатор.

Также в Козино два человека получили ранения. Их доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.

Как писала «Парламентская газета», в марте при обстреле села Кульбаки в Курской области в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом. Погибла местная жительница, ее супруг получил обширные ожоги.