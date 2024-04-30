Десятки лошадей погибли от голода на конном заводе

Это произошло на конном заводе у хутора Конный.

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Об этом сообщают волонтёры, публикуя кадры с места событий. На фото показаны туши животных, раскиданных по территории предприятия.

«Лошадей не пасут, еды нет», — уточняется в соцсетях.

Отмечается, что проблемы на конном заводе появились ещё в 2016-м. Тогда предприятие пытались снести, но его удалось отстоять инициативной группе. При этом хозяин завода отказывался продавать лошадей, и тогда, восемь лет назад, клялся, что сохранит их. Однако сейчас дела обстоят именно так, сказала волонтёр Ирина.