Пенсионер открыл стрельбу по собачникам в Петербурге

В пригороде Петербурга пенсионер обстрелял из пневматического пистолета супругов, гулявших с собакой под его окнами. Семейная пара не пострадала, пишет «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».

Инцидент произошел накануне на Гвардейской улице в Красном Селе.

Журналисты отметили, что пожилой мужчина, проживающий на первом этаже многоэтажки, ранее неоднократно ссорился с собачниками, выговаривал им за, что они гуляют животное под его окнами.

В этот раз словесная перепалка завершилась стрельбой: пенсионер достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонентов как минимум дважды.

После этого он покинул место происшествия и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Полиции удалось задержать злоумышленника.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.