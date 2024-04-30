В Иркутске началась сильная песчаная буря с порывами до 28 м/с. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что из-за сильного ветра по городу начали летать профлисты и крыши остановок. В ряде районов города перестал работать свет.

По данным МЧС, такая ситуация сохраняется во всем регионе, при этом в Ангарске скорость порывов ветра достигает 23-28 м/с, в Жигалово — 23 м/с, в Черемхово — 24-28 м/с, в Иркутске — 20 м/с.

В этой ситуации гражданам советуют не выходить из зданий, закрыть окна, убрать вещи с балкона, чтобы они не выпали при сильных порывах ветра, и особенно внимательно следить за детьми. Особенно важным при этом называют отказ от поджога сухой травы.

До этого ученые предупредили, что пыльные бури могут стать причиной внезапных аллергий, поскольку они способны переносить грибки и бактерии на тысячи километров.