Суд арестовал подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 в Москве

Суд в Москве арестовал пять человек, обвиняемых в поджоге пожарного вертолета Ка-32 Московского авиационного центра в аэропорту Остафьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

В пресс-службе отметили, что участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево в Новой Москве и, в зависимости от роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолет был уничтожен.

«Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок 1 месяц 29 суток», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, Хамидулин был завербован спецслужбами Украины. В интернете он нашел сообщников, создал из них преступную группу. В дальнейшем обвиняемые приехали в аэропорт Остафьево, где совершили террористический акт.

На месте происшествия правоохранители нашли пять стеклянных и одну пластиковую бутылки с запахом горючей жидкости. Также были обнаружены монтировка, сумка для сменной обуви, пара перчаток и обрывки колючей проволоки.

Задержаны предполагаемые поджигатели вертолета Ка-32 в Остафьево

Участникам группы предъявлены обвинения по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Они останутся под стражей до 27 июня.

Ранее сообщалось, что один из задержанных по этому делу молодых людей ранее уже был судим. В 2021 году он совершил кражу.