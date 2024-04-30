Мошенник под видом Собянина украл у пенсионера 1,5 млн рублей

В Москве пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, которые использовали технологию дипфейк, чтобы выдать себя за мэра столицы Сергея Собянина и генерала ФСБ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, 75-летний мужчина получил звонок от девушки, которая представилась секретарем мэра Москвы, и сообщила, что скоро с ним свяжется сам Сергей Собянин. Вскоре после этого пенсионеру действительно позвонил «мэр столицы». Он убедил пенсионера в том, что через его банковский счет были похищены государственные средства, и для решения этой проблемы необходимо сотрудничество с ФСБ.

Вскоре с пенсионером связался еще один мошенник, который выдал себя за генерал-полковника ФСБ. Он подтвердил информацию, которую сообщил «мэр». Кроме того, на электронную почту пенсионера пришло письмо с приглашением на видеоконференцию, якобы от мэрии.

Доверившись мошенникам, пенсионер перевел им 1,5 млн руб. в два этапа. После этого злоумышленники, выдававшие себя за мэра Собянина и генерала ФСБ, исчезли. Тогда пенсионер обратился за помощью в полицию.