Самолет не изменил маршрут из-за потерявшей сознание пассажирки

Пассажирка потеряла сознание на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, но рейс продолжился. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самочувствие резко ухудшилось у пассажирки, летевшей 29 апреля из Новосибирска в Кызыл. По всей видимости, на борту не нашлось медработника, который бы смог оказать необходимую помощь 50-летней женщине, и в итоге экипаж доложил о непредвиденной ситуации диспетчеру.

Командир воздушного судна выслушал инструкции, но, несмотря на произошедшее, принял решение следовать в аэропорт назначения. Известно, что лайнер благополучно приземлился в столице Тывы, в каком состоянии находится пострадавшая, не сообщается.

В феврале летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Махачкале из-за повышенного давления у пассажира.

Ранее самолет изменил маршрут и экстренно приземлился в Москве из-за потерявшей сознание пассажирки.