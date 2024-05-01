Тело женщины нашли в лесопарковой зоне на западе Москвы

В лесопарковой зоне вблизи ул. Лобачевского сотрудники полиции обнаружили тело женщины с телесными повреждениями в области головы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Вечером 30 апреля 2024 года в лесопарковой зоне вблизи ул. Лобачевского обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в области головы. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.