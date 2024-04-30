Председателя нижегородской думы арестовали

Председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали сроком на 2 месяца по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя… в отношении Лавричева Олега... и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня 2024 года включительно», — сообщил судья.

До этого сообщалось, что задержанному председателю городской думы Нижнего Новгорода вменяют растрату на 22 млн рублей. Речь идет о растрате денег при покупке медицинского оборудования для маммографии. По версии следствия, Лавричев с подельниками похитил 22 млн рублей Арзамасского приборостроительного завода.

Накануне нижегородские СМИ сообщили, что Лавричева задержали в Донецкой народной республике (ДНР), где он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью. Источник назвал факт задержания председателя гордумы «серьезной ошибкой».