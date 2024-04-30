В Подмосковье горит крупный склад с полиэтиленом

В подмосковном Раменском загорелся склад компании «Сторекс» с паллетными стеллажами и пластиковыми трубами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что пожар площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Огонь быстро распространяется из-за горючести материалов и сильного ветра.

На кадрах над складом поднимается большой столб черного дыма.

Сотрудники склада (40 человек) эвакуировались самостоятельно. Вместе с тем, по предварительным данным, внутри здания могут оставаться люди. Информация о пострадавших уточняется.

В тушении склада задействованы 70 спасателей и 22 спецмашины. Причины возгорания выясняются.

Напомним, что 21 апреля крупный пожар произошел в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. м, пострадал один работник предприятия.