Россиянина задержали за сотрудничество с украинской организацией

Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчина установил контакт с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России и «инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации».

Обвиняемый задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве арестовали украинского студента МГУ, собиравшего деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призывавшего наносить удары по столице. Мужчина родился в Одессе и имеет украинское гражданство. Кроме того, он искал способы вступить в ряды украинской армии.