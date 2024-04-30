Много жертв: в Колумбии разбился вертолет

Авиакатастрофа произошла на юге колумбийского департамента Боливар. Здесь рухнул вертолет, который снабжал правительственные войска, задействованные в операции против крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива».

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По словам президента Колумбии Густаво Петро, погибли девять военных.

«Сожалею в связи с гибелью при крушении вертолета армии девяти членов его экипажа, которые участвовали в снабжении войск на юге департамента Боливар в их операции против «Клана залива»», - указал политик в соцсети Х.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма из-за отказа авиатехники.