В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих

Сотрудники американской полиции сталкиваются с агрессивным поведением протестующих, проводящих акцию в поддержку Палестины на территории Техасского университета в Остине, сообщает РИА Новости.

Правоохранители решили применить перцовый газ. По словам одного из полицейских, митингующие очень агрессивны. В настоящее время силовики задерживают демонстрантов, которые соорудили несанкционированные палаточные лагеря на территории учебного заведения.

В американской администрации не стали комментировать применение полицией спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины в ряде университетов США.