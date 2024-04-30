СМИ: экс-адвокат Михаила Ефремова Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится на грани жизни и смерти после ранения, полученного в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал близкий друг и помощник пострадавшего.

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По его словам, группа, в которой находился Пашаев, попала под обстрел в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР).

— Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит, — сказал друг адвоката.

Он добавил, что группа ждет эвакуации в крайне сложной обстановке. Врачу удалось приостановить кровь, он помогает раненым, сообщает Starhit.

Адвокатский статус Пашаева прекращали четыре раза, последний — в сентябре 2020 года за высказывания в прессе по делу актера Михаила Ефремова. В августе 2022 года он сдал экзамен и снова получил статус.

Федеральная палата адвокатов РФ удалила новость об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева. В пресс-службе палаты не смогли пояснить причины этого.