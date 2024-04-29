Подростки избили россиянку из-за просьбы вести себя тише

В подмосковном городе Королеве группа подростков избила женщину, которая попросила их вести себя тише. Об этом сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Грабина. Пострадала женщина 1967 года рождения. Она сделала шумной компании подростков замечание, после чего они нанесли ей телесные повреждения.

Сотрудники полиции задержали граждан 2005 и 2006 годов рождения. Устанавливаются другие участники преступления.

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Ранее в Башкирии местный предприниматель вместе с сыновьями избил подростков. Следственный комитет инициировал проверку, отмечает «Радиоточка НСН».