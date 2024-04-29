Посетители парка застряли на сломавшейся карусели в Туле

В Туле в Центральном парке из-за технической неполадки остановилась цепочная карусель. Сотрудники МЧС помогли выбраться заблокированным на высоте посетителям, в том числе детям.

Спасатели сняли с развлекательного аттракциона 16 человек. Никто не пострадал, говорится в Telegram-канале МЧС России.

Прошлым летом в парке развлечений в США сломался аттракцион, из-за чего люди провисели вниз головами почти четыре часа. В сентябре на аттракционе «Властелин небес» в Ставрополе люди зависли на высоте 35 метров.