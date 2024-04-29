Пропавшего липецкого зампрокурора нашли мертвым

Пропавший зампрокурора на транспорте найден мёртвым в Липецкой области
В Липецкой области обнаружили тело пропавшего зампрокурора Коняева
Сообщалось, что он задолжал неизвестным крупную сумму денег.
Пропавший без вести Сергей Коняев, заместитель транспортного прокурора Липецкой области, найден мертвым. Тело погибшего было найдено рядом с его личным автомобилем в Краснинском районе, сообщает Mash.
По предварительной информации, Коняев задолжал крупную сумму денег неустановленному лицу. Заместитель прокурора был должен около 150 000 долларов США. Причина его смерти пока не установлена.
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Последний раз Коняева видели 18 апреля, когда он отправился на своём внедорожнике Honda CR-V на работу в Елец. Однако до места работы офицер так и не доехал. По факту смерти Коняева региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.
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