Пропавшего липецкого зампрокурора нашли мертвым

В Липецкой области обнаружили тело пропавшего зампрокурора Коняева

© из открытых источников Источник: https://runews24.ru/incidents/29/04/2024/propavshij-zamprokurora-na-transporte-najden-myortvyim-v-lipeczkoj-oblasti Новости онлайн: http://runews24.ru/

Сообщалось, что он задолжал неизвестным крупную сумму денег.

Пропавший без вести Сергей Коняев, заместитель транспортного прокурора Липецкой области, найден мертвым. Тело погибшего было найдено рядом с его личным автомобилем в Краснинском районе, сообщает Mash.

По предварительной информации, Коняев задолжал крупную сумму денег неустановленному лицу. Заместитель прокурора был должен около 150 000 долларов США. Причина его смерти пока не установлена.

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Последний раз Коняева видели 18 апреля, когда он отправился на своём внедорожнике Honda CR-V на работу в Елец. Однако до места работы офицер так и не доехал. По факту смерти Коняева региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

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