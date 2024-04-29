В Москве раскрыли убийство, совершенное больше 10 лет назад

Московским следователям при содействии прокуратуры удалось раскрыть убийство женщины, совершенное в 2012 году, сообщили в столичном ведомстве. Там уточнили, что речь идет об избиении и удушении 29-летней россиянки в новогоднюю ночь. Установить личность убийцы удалось по результатам молекулярно-генетической экспертизы.

Злоумышленника по горячим следам установить не получилось, однако по результатам молекулярно-генетической экспертизы обнаружен генотип мужского пола и впоследствии установлена принадлежность биологических следов 61-летнему ранее судимому мужчине, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что убийца познакомился с жертвой в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, он привел ее в парк, где произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый убил и задушил женщину. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в горах Краснодарского края был задержан подозреваемый в двойном убийстве, совершенном в Ростовской области. Ранее судимого мужчину обвиняют в том, что 24 апреля из ревности он застрелил 25-летнюю бывшую подругу и ее нового 32-летнего парня.