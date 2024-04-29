В российском регионе цыгане сдали БПЛА на металлолом

В Тамбовской области цыгане привезли в пункт прием металлолома беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что накануне сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда им привезли беспилотник. Предполагается, что это российский аппарат "Орлан-10". Где был украден найден этот беспилотник, в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

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В феврале текущего года стало известно, что за два года в Российской Федерации в несколько раз выросло производство многофункциональных беспилотников "Орлан-10" и "Орлан-30". Об этом сообщили в "Специальном технологическом центре" (СТЦ). Генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов отметил, что выпуск "Орлана-10" увеличился в 3-4 раза, а выпуск "Орлан-30" увеличился до 25 раз относительно 2021 года. По его словам, в будущем линейка БПЛА "Орлан" будет обновляться и совершенствоваться.