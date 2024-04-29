Стало известно, в чем обвиняют задержанного в ДНР спикера нижегородской гордумы

Задержанного в ДНР председателя Олега Лавричева обвиняют в крупной растрате. Об этом сообщает Telegram-канал «Опер пишет…».

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Напомним, Лавричева задержали на территории ДНР, когда он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью.

Как сообщает источник, его обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее бывший директор департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов признался в получении взятки в сумме более 10 млн рублей.