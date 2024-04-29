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Задержанного в ДНР Лавричева обвиняют в крупной растрате

Задержанного в ДНР председателя Олега Лавричева обвиняют в крупной растрате. Об этом сообщает Telegram-канал «Опер пишет…».

Стало известно, в чем обвиняют задержанного в ДНР спикера нижегородской гордумы
© В городе N

Напомним, Лавричева задержали на территории ДНР, когда он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью. 

Как сообщает источник, его обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее бывший директор департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов признался в получении взятки в сумме более 10 млн рублей.

Происшествия
Дмитрий Горбунов
Олег Лавричев
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