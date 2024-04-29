В Карелии поймали мужчину, прострелившего лоб подростку из пневматики

В Сегеже арестовали мужчину, который выстрелил из пневматики в лоб 15-летнему подростку. Об этом сообщили в пресс-службе карельского СК.

В отношении 43-летнего местного жителя возбудили по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении несовершеннолетнего». 23 апреля он, по версии следствия, был пьян и, увидев на улице двух подростков, без причины произвел в одного из них выстрел из имеющегося при нем пневматического пистолета.

Напуганные случившимся юноши бросились бежать. Знакомая женщина оказала пострадавшему первую помощь, а затем позвонила в экстренные службы. На место приехали полиция и скорая. Медики, изучив рану, отметили, что она не представляет серьезной угрозы, пуля зашла под кожу, но не продвинулась дальше. После осмотра и извлечения пули, пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

27 апреля личность злоумышленника была установлена, его задержали и доставили на допрос. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. Расследование продолжается.