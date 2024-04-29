МВД Турции заявило о задержании 8 террористов, готовивших взрывы

В Турции провели операцию «Боздоган-32» против террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Задержано 8 подозреваемых, у них нашли большое количество взрывчатых веществ для приготовления бомб. Об этом сообщает NTV со ссылкой на заявление главы МВД.

Глава МВД Али Ерликая заявил, что в Стамбуле был задержан мужчина с инициалами К.А. Он испытывал взрывоопасные химикаты. Все вещества, изъятые при обыске, могли «вызвать крупные взрывы».

«К.А., как было установлено, связан с вооруженной террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) и имел знания в области изготовления бомб», — сообщил министр.

Также были арестованы еще семь человек

Ранее глава МВД Турции сообщал о задержании 23 человек по подозрению в связях с той же группировкой исламистов. С 1 июня прошлого года в Турции провели 1 422 аналогичные операции. Задержаны почти 3 тысячи человек, из них 718 арестованы за террористическую деятельность,