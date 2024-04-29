В Москве женщину заперли в пункте выдачи Wildberries из-за отказа платить 108 тыс. за возврат. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.

По информации источника, в середине апреля 32-летняя москвичка пришла в пункт выдачи, чтобы оформить возврат сумок. Через несколько дней с ней связался владелец пункта и попросил зайти. Когда женщина пришла, то ее закрыли в здании и стали требовать 108 тыс. рублей за штраф, который выставил маркетплейс. Девушку освободили после приезда полицейских. Потерпевшая написала заявление с требованием привлечь сотрудников пункта выдачи к ответственности.

По словам москвички, штраф возник из-за ошибки продавца.

В Wildberries объяснили необходимость платного возврата товаров

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