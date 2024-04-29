Неизвестный обстрелял автомобиль в Кемерове

В Кемерова автомобиль на парковке пострадал от неизвестного. В машину стреляли.

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В Ленинском районе Кемерова был поврежден автомобиль, оставленный на стоянке. По словам хозяина машины, это произошло на проспекте Химиков, 34.

– Машина стояла на парковке, никому не мешая, но, к сожалению, какой-то индивид увидел в ней мишень, – рассказал владелец транспортного средства 29 апреля.

Кемеровчанин отметил, что на записи с камер не видно, кто и откуда стрелял. Но, по предположению пострадавшего, стрелок целился из окна многоэтажки.

На фотографиях, размещенных в Сети, видно, что у машины пострадали капот и лобовое стекло.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что глава Кемерова показал новое здание городского лицея изнутри.