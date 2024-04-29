Жерара Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах

Французская полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что силовики доставили Депардье в полицейский участок в Париже.

«Жерара Депардье вызвали утром в понедельник и поместили под стражу в полиции по обвинению в сексуальном насилии», — отметил источник.

Напомним, что женщины неоднократно обвиняли артиста в насилии и сексуальных домогательствах.

В настоящее время ведется расследование на основе обвинений в отношении Депардье, выдвинутых двумя актрисами. Один эпизод, вменяемый ему, произошел в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015). Второй — в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022).

Пьер Ришар отказался от подписанного письма в поддержку Депардье

Жерар Депардье отвергает все обвинения в свой адрес. Его коллеги актер Пьер Ришар, актрисы Шарлотта Ремплинг, Кароль Буке, Натали Бай поддерживают артиста, пишут письма в его поддержку.