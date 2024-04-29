Появились подробности нападения на полицейских в КЧР

В Карачаево-Черкесии пятеро боевиков в воскресенье, 28 апреля, напали на наряд дорожно-патрульной службы. В ходе перестрелки боевики были уничтожены. «Рамблер» собрал главное об инциденте.

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Обстоятельства нападения на наряд

Вооруженное нападение на наряд полиции, который дежурил в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района КЧР, произошло в районе 23:20 мск.

Злоумышленники подъехали на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Силовики открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство.

Последствия нападения

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области.

Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В Минздраве региона их состояние оценили как стабильно тяжелое.

В региональном МВД уточнили, что при выполнении служебного долга погибли заместитель начальника отдела «Щучанский», подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП №1 УМВД России по городу Курган старшина полиции Андрей Артамонов.

Расследование преступления

На месте преступления следователями изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Следственный отдел по городу Карачаевску СУ СК России по КЧР возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 и ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов).

Прокуратура КЧР контролирует расследование происшествия.

Личности нападавших

В ходе перестрелки, по данным СК РФ, были уничтожены Эльканов Руслан Расулович 1997 года рождения, Эльканов Ахмат Расулович 1999 года рождения, Джазаев Казбек Муссалимович 1994 года рождения, Семенов Руслан Александрович 1988 года рождения и Аверьянов Владимир Иванович 1989 года рождения.

Причастность боевиков к другим нападениям

В СУ СК по региону рассказали журналистам, что ликвидированные боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля.

В результате нападения заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин погибли на месте от полученных огнестрельных ранений.

Третий полицейский, находящийся в патруле, был в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение.

Злоумышленники скрылись, похитив табельное оружие силовиков и боеприпасы к нему. СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов — ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса.