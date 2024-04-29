Ребенок выжил после падения из окна 12 этажа в Москве

На юго-востоке Москвы трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 12 этаже. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Капотне, трехлетний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажки. Ребенок выжил, его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в квартире и на непродолжительное время вышла в другую комнату.

До этого сообщалось, что в ХМАО ребенок выпал из окна пятого этажа и упал на козырек подъезда. Мальчик упал с высоты, облокотившись на москитную сетку. Пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Похожий случай произошел в Тульской области, в городе Плавске, двухлетний ребенок добрался до открытого окна и облокотился на москитную сетку. В результате девочка упала вниз вместе с предметом и пролетела четыре этажа. Информация о том, где в момент произошедшего находились родители, отсутствует.