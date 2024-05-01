Курьер службы доставки спас пенсионерку от мошенников

На севере Петербурга курьер службы доставки вернул пожилой женщине деньги, которые она хотела передать телефонным мошенника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

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29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья приехал в многоэтажку по улице Академика Константинова, чтобы забрать посылку. Пакет ему передала пожилая женщина.

Мужчина заподозрил неладное, обнаружил в конверте крупную сумму денег и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Как установили полицейские, что 87-летней женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что попал в ДТП и ему нужны деньги для того, чтобы решить вопрос без уголовного дела.

Пожилая женщина поверила и передала курьеру 300 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пенсионерке вернули все накопления.