В Белоруссии задержали 12 наркокурьеров, по этому делу в РФ изъяли 3 кг психотропов

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 12 человек по обвинению в незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Об этом сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Сергей Белоушко.

"Один из задержанных иностранец, остальные - жители Минска и Минского района в возрасте от 26 до 40 лет", - проинформировал представитель областной милиции, видеофрагмент заявления которого опубликован в Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

По информации Белоушко, при себе у задержанных и в закладках обнаружено и изъято более 500 г различных наркотиков и психотропов - гашиш, метадон, марихуана, пара-метилэфедрон.

"Также, по информации белорусских оперативников, на территории Российской Федерации обнаружено и изъято 3 кг психотропных веществ, предназначенных для поставки на территорию республики", - сказал начальник управления милиции Минской области.

Белорусские следователи возбудили несколько уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.