Ночное торнадо разрушило часть американского города

Ночное торнадо разрушило часть города Салфир в американском штате Оклахома. Кадры последствий разгула стихии опубликовала газета Washington Post (WP).

Как выяснило издание, во многих зданиях обвалились стены и крыши. Некоторые строения не подлежат восстановлению. По предварительным подсчетам, своих домов лишились свыше пяти тысяч человек.

Эксперты рассказали, что в штате Оклахома за выходные зафиксировали по крайней мере 16 торнадо. Еще несколько воздушных воронок зарегистрировали на юго-востоке Канзаса и северо-западе Миссури.

Ранее сообщалось, что в Гуанчжоу на юге Китая 33 человека пострадали в результате торнадо.

Кроме того, оказались повреждены более 140 фабричных и заводских построек. При этом обрушений жилых домов замечено не было.

Торнадо стал самым сильным и разрушительным в Китае с начала этого года.