В РФ зафиксирован резкий рост киберпреступлений среди несовершеннолетних

С 2020 года число киберпреступлений в Российской Федерации, совершённых несовершеннолетними, возросло примерно в 74 раза. Об этом, ссылаясь на Telegram-канал "Вестник киберполиции России" сообщает газета "Известия".

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Так, если в 2020 году в стране зафиксировали всего 54 подобных преступления, то спустя три года их было уже около 4 тыс. В первую очередь, на рост преступлений влияет быстрое развитие компьютерных технологий. Кроме того, киберпреступники обещают несовершеннолетним быстрый и хороший заработок, тем самым активно вовлекая их в свою деятельность, как правило, связанную с криминальным обналичиванием похищенных денег.

Эксперты, опрошенные "Известиями, отметили, что сегодня проблема вовлечения детей в незаконные действия является чрезвычайно актуальной. Несовершеннолетние могут стать как жертвами кибермошенничества, так и быть втянутыми в виртуальные преступные сообщества. Дети в них, как правило, выполняют операции, не требующие высокой квалификации. Кроме того, некоторые школьники сами мечтают сами хотят стать хакерами и активно ищут контакты со взрослыми киберпреступниками. Эксперты напомнили, что несовершеннолетние несут уголовную ответственность за совершенные ими преступления в сфере информационных технологий. До этого сообщалось, что объем киберпреступлений составил треть от всех преступлений в России.