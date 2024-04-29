Число погибших полицейских при нападении на пост в Карачаевске возросло

Двое полицейских погибли, четверо силовиков ранены при нападении на наряд ДПС. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили в МВД Карачаево-Черкесской республики.

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Инцидент произошел в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших ликвидировали ответным огнем по данным МВД.

— Злоумышленники, приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Для проведения следственных действий на место происшествия прибыли начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по КЧР полковник полиции Владимир Нефедов.

С обнаруженными на месте взрывными устройствами работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Ночью 29 апреля стало известно о нападении неизвестными на пост ДПС. Они взорвали гранату и самодельное взрывное устройство, затем открыли огонь. В результате происшествия один полицейский погиб, четверо были ранены. Трое нападавших были ликвидированы ответным огнем. На месте работают правоохранительные органы, ситуация уточняется.