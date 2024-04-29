СК: ликвидированные в КЧР участвовали в нападении на полицейских 22 апреля

Ликвидированные в ходе нападения на ДПС в Карачаево-Черкесии, возможно, причастны также к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля. Об этом сообщили журналистам в СУ СК по региону.

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"Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года", - говорится в сообщении.

Вооруженное нападение на наряд полиции, который нес дежурство в поселке Мара-Аягъы, совершено в 23:20 мск 28 апреля. Преступники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили трое полицейских и сотрудник по КЧР. Пятеро нападавших ликвидированы.

Число погибших полицейских при нападении на пост в Карачаевске возросло

По данным МВД по КЧР, на месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.