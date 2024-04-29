Ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны еще к одному обстрелу

Ликвидированные при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) боевики могли быть причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля. Об этом сообщает СУ СК по региону в Telegram-канале.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — указывается в публикации.

О вооруженном нападении боевиков стало известно в ночь на 29 апреля. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции. Еще четверо правоохранителей получили ранения, их госпитализировали. Пятеро нападавших ликвидированы.

Число погибших полицейских при нападении на пост в Карачаевске возросло

По факту нападения на наряд ДПС в КЧР было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что дело заведено сразу по двум статьям.