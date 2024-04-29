РИА Новости: в Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси.
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.
Отмечается, что на данный момент ситуация стабильная, правоохранители остаются на месте.
Ранее в Тбилиси на акции против закона об иноагентах появился спецназ.