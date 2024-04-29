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РИА Новости: в Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим

Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси.

В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.

Отмечается, что на данный момент ситуация стабильная, правоохранители остаются на месте.

Ранее в Тбилиси на акции против закона об иноагентах появился спецназ.

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