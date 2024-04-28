Сотни промокших в Дубае чемоданов воняют в зоне прилета Домодедово

Пассажиры московского аэропорта Домодедово пожаловались на неприятный запах в зоне прилета, который исходит от сотен промокших после потопа в Дубае чемоданов, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, хозяева багажа не могут забрать вещи в течение почти двух недель.

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Как передает канал, потерянные чемоданы принадлежат российским туристам, которые вылетали из ОАЭ в Москву по причине обрушившихся ливней. В аэропортах Дубая была большая давка, из-за чего вещи многих пассажиров попадали на другие рейсы. Для поиска багажа люди создали специальные чаты, в которые присылают фотографии прибывших в столичные аэропорты чемоданов. Однако сотрудники Домодедово отдают вещи не всем гражданам, в частности из-за несоответствия багажных квитанций.

Может, им это надоест нюхать, и они начнут быстрей выдавать багаж! — пишут пользователи в соцсетях.

Ранее климатологи из World Weather Attribution заявили, что мощные ливни обрушились на Дубай из-за изменений климата. По их словам, вероятность сильных дождей увеличилась примерно в три раза с начала промышленной эпохи. Они пояснили, что за один день в ОАЭ выпало на 10-40% больше осадков, чем предполагалось.