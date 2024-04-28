Голая девушка убегала от полицейских и прыгнула с моста в Петербурге

Голая девушка с голубыми волосами прыгнула в воду с Яхтенного моста, который имеет высоту 19 метров, убегая от полицейских, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Нарушительница без одежды была замечена возле людного ТРК «ПитерЛэнд» и быстро привлекла внимание всех, включая полицейских. Они пытались задержать ее, но девушка решила уйти, прыгнув в воду.

Удачно приземлившись, она вышла на берег. В этот же момент на нее уже ждала полиция, которая задержала девушку и отвезла в полицейский участок.

Ранее в Петербурге ребенок принес из дома в детский сад муляж боевой гранаты и заставил взрывотехников приехать с проверкой. Инцидент произошел в детском саду № 17. Воспитатели рассказали, что игрушка была очень реалистичной и вначале ее не сразу распознали. Специалистам пришлось выяснять, что это за предмет и насколько опасен.

Также сообщалось, что пожар произошел на улице Шевченко в Санкт-Петербурге. Возгорание вызвало густой дым, который вырывается из окна квартиры на четвертом этаже. Пожарные спасали людей, эвакуируя их по лестнице. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.