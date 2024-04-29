В центре Волгограда обрушился балкон жилого дома

В центре Волгограда прохожих едва не придавило обрушившимся балконом. Об этом сообщает портал «V1».

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Инцидент произошел в доме по улице Советской, по словам местной жительницы, она находилась в квартире и услышала грохот, с балкона рухнула часть фасада. Под кусками бетона едва не оказались мать с ребенком.

«Я потом спустилась посмотреть. Оказалось, что это мой балкон обвалился. Там огромная трещина на нем. Часть просто рухнула кусками, в них еще и арматура была. Каждый кусок больше килограмма. Ну и собрала сама шваброй все в кучу. Теперь на балкон страшно выходить», — рассказала жительница Волгограда.

По словам женщины, дом признан объектом культурного наследия, капитальный ремонт в здании проводился в 2019 году. На сообщения об обрушении балкона в управляющей компании, обслуживающей дом, пока не отреагировали.