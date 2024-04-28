В Улан-Удэ тело пропавшего ребенка нашли внутри стиральной машинки

Тело исчезнувшего накануне в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли в стиральной машинке. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия.

Ребенок пропал из дома на улице Пристанской Улан-Удэ накануне, когда остался без присмотра взрослых.

«В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки», — сообщают следователи.

Что случилось с ребенком пока неясно. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным следствия, последний раз мальчика видел его дедушка. Это было вчера, в обеденное время. Затем, оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез.

В СМИ выдвинуты версии, что несовершеннолетнего могли убить.