Членам группы «Коррозия металла» потребовались лекарства

Солисту «Коррозии Металла» Сергею Пауку Троицкому и музыкантам группы потребовались лекарства после полицейского рейда и задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По сообщению портала, лекарства перенесшего микроинсульт и имеющему старую травму позвоночника Троицкого остались в клубе, где должен был пройти концерт. А другой член группы был доставлен в изолятор в одной футболке, и из-за пребывания на бетонном полу у него поднялась температура.

Ранее появилось видео рейда силовиков в клубе, где должен был состояться концерт «Коррозии металла».

На кадрах видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. В ГУ МВД Нижегородской области не комментировали поведение силовиков во время рейда.