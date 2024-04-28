Калужский губернатор назвал последствия падения дронов у нефтебазы

Беспилотники ВСУ повредили внешнюю обшивку резервуара на нефтебазе в городе Людиново Калужской области, рассказал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в результате падения БПЛА на территории нефтебазы произошел взрыв цистерны с бензином.

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Губернатор подчеркнул, что эта информация является недостоверной. Он уточнил, что в результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара.

«Разрушений и пожара в месте падения не было», — отметил Шапша.

В Минобороны пояснили, что в ночь на воскресенье, 28 апреля, силы ПВО перехватили и уничтожили три дрона над Калужской областью.